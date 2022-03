Sentenza Corte Costituzionale, legali Morselli: “Tar confermerà permanenza in consiglio”

“La sentenza della Corte Costituzionale ha un’immediata refluenza sul giudizio pendente innanzi al Tar. Ed infatti, Il Tar non potrà che prendere atto dell’incostituzionalità della suddetta norma di interpretazione autentica e confermare l’avvocato Morselli nella carica di consigliere comunale”, spiegano i legali. Come abbiamo già riferito, anche secondo la Corte Costituzionale i seggi da assegnare alla coalizione vincitrice nel 2019 sono quindici e non quattordici, come invece prevederebbe la successiva interpretazione autentica e come ritenuto dal legale che assistite l’ex consigliere Sara Cavallo, prima dei non eletti alle amministrative di tre anni fa.