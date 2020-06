Senza acqua e con bollette “d’oro”, ancora crisi idrica: Greco, “Caltaqua inefficiente”

Gela. Come l’estate di un anno fa e in realtà come sempre. L’ennesima crisi idrica che si è abbattuta sulla città è la summa di inefficienze gestionali, politiche e manageriali. La società italo-spagnola Caltaqua, per l’ennesima volta, dimostra di non essere in grado di portare avanti un sistema tanto delicato. I due livelli, con il sovrambito di Siciliacque, sono serviti ad oggi solo ad ingrassare le casse delle due aziende. Incassa bollette “d’oro” in cambio di un’erogazione idrica che in alcuni quartieri è una specie di miraggio, così come l’impegno alle forniture “h24”, del tutto fuorviante. La città sprofonda e l’emergenza idrica addirittura non ha mancato di farsi sentire durante l’allerta Covid, quando in teoria sarebbe stato necessario rispettare in maniera stringente precisi protocolli igienico-sanitari. Il sindaco Lucio Greco per anni ha condotto una personale campagna contro i disservizi idrici e nell’ottica di un ritorno ad un sistema pubblico. C’è stato il voto in questa direzione della commissione tecnica, ma ad oggi è tutto come prima. L’Assemblea territoriale idrica deve ancora prendere possesso delle funzioni fino a qualche mese fa attribuite all’Ato Cl6. Controlli sull’efficienza della gestione ce ne sono stati pochi, se non pochissimi. Greco ha preso carta e penna e ha scritto a Caltaqua e all’Ati. Fa un resoconto dei continui disservizi e nella missiva scrive di una “miope ed inefficiente politica gestionale” di Caltaqua.