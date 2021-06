Senza coprifuoco cambiano orari Ztl in centro: dalle 22 e fino alle 2 della notte

Gela. In vista del superamento definitivo del coprifuoco, previsto dal 21 giugno, cambia anche la zona a traffico limitato del centro storico. La giunta ha approvato le modifiche, sempre per andare incontro alle esigenze soprattutto degli esercenti che hanno riaperto e puntano sul periodo estivo per ripartire. Su proposta del settore sviluppo economico, con l’assessore Terenziano Di Stefano, la nuova Ztl in centro storico (corso Vittorio Emanuele tra via Marconi e via Trieste), in tutti i giorni della settimana, inizierà alle 22 e si protrarrà fino alle 2 della notte. Nel week-end, da venerdì e fino a domenica, Ztl anche nel tratto di via Rossinii, tra via Marconi e piazza Sant’Agostino, e ancora nella zona di via Marconi, tra corso Vittorio Emanuele e l’angolo di via Cairoli.