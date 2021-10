Senza “Green pass” in ospedale, dipendente allontanato dal posto di lavoro

Gela. Un dipendente ospedaliero è stato “sospeso” perché primo di Green pass reso obbligatorio dal governo per completare la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. L’operatorio sanitario, come previsto dal decreto legge, non subirà provvedimenti disciplinari ma verrà considerato assente “ingiustificato” fino alla presentazione dell’apposita Certificazione verde . Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. Pare che l’esonero della presentazione spetta solo ai soggetti che non possono sottoporsi a vaccino a causa di particolari patologie. Durante il periodo di assenza dal lavoro, il dipendente ospedaliero, non riceverà alcun compenso e potrebbe vedersi recapitare anche una sanzione amministrativa da euro 600 fino a euro 1500.