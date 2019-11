Senza illuminazione e poco sicuro, sovrappasso stazione preoccupa residenti: “Più controlli”

Gela. Sempre più insicuro. Tanti residenti della zona chiedono maggiori controlli e più interventi di manutenzione al sovrappasso che collega la stazione ferroviaria al quartiere di Albani Roccella. Senza illuminazione, nelle ore notturne pare si trasformi in bivacco per chi non ha fissa dimora. Per tanti, è fin troppo insicuro e sporco. Un abbandono che corrisponde al costante arretramento dei servizi che Ferrovie dello Stato garantisce in città, ridotti ai minimi, almeno sul fronte del traporto passeggeri.