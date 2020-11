Senza mascherine e coprifuoco violato, quattro persone sanzionate in città

Gela. L’eccessiva violazione delle misure anti-Covid ha fatto partire controlli da parte degli agenti di polizia. Nel fine settimana appena trascorso, in città sono state sanzionate 4 persone perchè si trovavano in strada dopo gli orari del coprifuoco e perchè prive di mascherine. Altre 8 invece sono state segnalate a Caltanissetta. Sempre i poliziotti nisseni hanno trovato 11 persone in un bar di via San Pio da Pietralcina in orario non consentito. Al titolare è stata elevata la sanzione di 400 euro, con sospensione dell’attività per cinque giorni.