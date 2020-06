Senza sistema fognario e depurazione, “Viviamo Manfria” denuncia e raccoglie firme

Gela. Da circa vent’anni i residenti di Manfria attendono che possano partire i lavori per avere finalmente una rete fognaria e un sistema di depurazione. Gli iter in tutta la Regione sono sostanzialmente bloccati e questo stato di fatto, di recente, è stato denunciato dal ministro dell’ambiente Sergio Costa. Domani, gli aderenti a “Viviamo Manfria” raccoglieranno firme per tornare a chiedere che qualcosa si sblocchi. Dalla mattina, saranno davanti al bar “3P”, per poi spostarsi nei principali accessi a mare della frazione balneare.