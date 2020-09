Senza stalli per referendum manifesti a terra, Di Paola: “Enorme ritardo della giunta”

Gela. Per pochi minuti, ieri sera davanti a Palazzo di Città, i manifesti del Movimento cinquestelle in vista del referendum del 20 e 21 settembre sono stati collocati a terra, alla base di un albero. Sono poi stati rimossi. Una protesta simbolica, organizzata dal deputato grillino Nuccio Di Paola e da alcuni attivisti locali, per ribadire che la giunta avrebbe dovuto provvedere a fissare gli appositi stalli per i manifesti (a favore del sì oppure del no), che ancora invece non ci sono. Probabilmente, si provvederà entro le prossime ore. “Ci sono stati solleciti anche dalla prefettura – ha spiegato ancora Di Paola che ha lanciato la questione – ma questa giunta la relativa delibera l’ha approvata solo giovedì, mentre avrebbe dovuto emetterla entro il 20 agosto”. Di Paola, sui social, ha avuto un vivace botta e risposta con il vicesindaco Terenziano Di Stefano e ieri sera ha voluto ribadire il concetto, anche politico.