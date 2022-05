Senza strade e servizi, gara per lavori nella zona nord del museo: “Attesi da anni”

Il progetto, redatto dall’ingegnere Giuseppe Cosenza, è inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023. Il rup è l’architetto Santi Nicoletti, che sta seguendo diverse procedure che erano finite in una sorta di limbo amministrativo. L’assessore al ramo, Romina Morselli, ha posto tra gli obiettivi quello di chiudere tutti gli iter dei progetti già finanziati. Anche questo era atteso. La prima stesura risale al 1985. Abbandonato per mancanza di fondi, è stato ripreso con i fondi del “Patto per il sud” e aggiornato al prezziario 2018. Sono stati pubblicati tutti gli allegati tecnici, per le offerte che saranno presentate. “Grazie a questo progetto – dice l’assessore Morselli – potremo intervenire in una zona periferica della città in cui i residenti da anni attendono opere pubbliche essenziali quali le strade, l’impianto idrico e quello fognario. Sappiamo che c’è grande attesa per questi lavori e con l’avviso della manifestazione di interesse apriamo alle imprese e speriamo di arrivare presto alla gara e all’affidamento dei lavori. Ringrazio tutti i miei collaboratori che si sono spesi per fare in modo che questo progetto non cadesse nel dimenticatoio”.