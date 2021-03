“Senza un presidente da due anni”, Arancio: “Tribunale è presidio contro criminalità”

Per Arancio si tratta di ritardi inaccettabili. “Da parlamentare regionale ho il dovere di rappresentare le istanze e le necessità del mio territorio – aggiunge – il tribunale è un presidio fondamentale per l’affermazione dei diritti della collettività e per il contrasto alla mafia ed alla criminalità organizzata, non è tollerabile il ritardo con il quale si sta procedendo alla copertura di questi ruoli essenziali, soprattutto in un momento così delicato per la nostra economia e per il rischio di infiltrazioni nelle attività imprenditoriali e commerciali. Faccio dunque appello, anche a nome del Partito Democratico di Gela, affinché si possa al più presto porre rimedio a questa situazione assicurando la piena efficacia dell’azione giudiziaria a difesa della legalità”.