“Senza variazioni progetti come il lungomare a rischio”, Morselli: “Vogliono far morire il Comune?”

“Le variazioni di bilancio sono urgenti per cantieri in corso come Porta Vittoria e Suor Teresa Valsè – continua – sulle manutenzioni, con quei fondi, potremmo intervenire per asfaltare gran parte del tessuto viario cittadino. Non dimentichiamo il progetto del secondo tratto del lungomare. E’ finanziato con circa quattro milioni di euro ma allo stato non ci vengono concesse le variazioni per avere i fondi destinati agli interventi di demolizione delle aree attigue, che sono a nostro carico. Come dovrei giustificare l’eventuale perdita di un finanziamento così importante per un progetto che abbiamo sempre voluto con forza? Chi pagherà questi danni?”. Morselli sta cercando di premere per un incontro con i consulenti, che da tempo ormai seguono le vicende finanziarie del municipio, e fa capire di non condividere per nulla la visione dei revisori dei conti, che pare tendere a maglie sempre più strette. Un allarme che probabilmente il sindaco Lucio Greco dovrà cogliere, provenendo da uno dei suoi assessori di riferimento. Questa mattina, con un parere degli stessi revisori che si ritiene di dover analizzare con molta attenzione, la giunta ha deciso di attendere lunedì prima di esprimersi anche sulla variazione di bilancio per i progetti del Pnrr, fatta pervenire dal settore.