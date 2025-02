“Separazione carriere attua principio della Costituzione”, Guarnaccia: “Nessun attacco alla magistratura”

“Ciò stante, è evidente che la categoria dei giudici non può ritenersi terza e imparziale rispetto alla categoria del pubblici ministeri, la quale è in grado di condizionare la prima. Tenuto conto di quanto sopra, riteniamo necessario che le due categorie – dei giudici e dei pubblici ministeri – e le relative carriere, previa istituzione di due organi di autogoverno (uno per i giudici ed un altro per i pubblici ministeri) così come prevede la riforma, vengano separate, e ciò al precipuo fine di dare effettiva attuazione al principio enunciato dall’art. 111, comma 2, Cost., che pretende, come sopra detto, che il giudizio venga demandato ad un giudice terzo e imparziale. Per altro verso, giova evidenziare che la riforma costituzionale di cui si dibatte non prevede in alcun modo la modifica dell’art.104, che stabilisce, giova ribadirlo, che l’intera magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente. Riteniamo, quindi, che lo sciopero indetto dall’Anm contro la riforma costituzionale avente ad oggetto la separazione delle carriere tra

magistrati inquirenti e magistrati giudicanti, e indetto, asseritamente, per salvaguardare il bene comune dell’indipendenza della magistratura e in difesa della Costituzione, si basa, avuto risguardo al dedotto pericolo per l’indipendenza della magistratura, su un presupposto non vero, mentre per ciò che concerne l’aspetto della difesa della Costituzione, non può farsi a meno di sottolineare che la riforma si muove su un sentiero tracciato dall’art.111 Cost. e che serve ad allineare il processo penale al principio del giusto processo”, conclude Guarnaccia.