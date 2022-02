Sequestrata eroina, 57enne ai domiciliari: la droga era nella sua abitazione

Gela. E’ stato posto ai domiciliari un cinquantasettenne, del quale gli agenti di polizia non hanno fornito le generalità. Nella sua abitazione sono stati sequestrati circa quattordici grammi di eroina, che secondo i poliziotti del commissariato erano destinati allo spaccio. La droga è stata ritrovata, in parte all’interno di un mobile; per il resto, invece, in un contenitore di farmaci.