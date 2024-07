Sequestrata una carrozza a Palermo, Ferrandelli “Attività scrupolosa”

PALERMO (ITALPRESS) – Continuano i controlli da parte della polizia municipale di Palermo per il rispetto dell’ordinanza emessa nelle scorse settimane per la tutela del benessere animale sui veicoli a trazione e per il contrasto dell’abusivismo.Durante uno di questi controlli in piazzetta della Pace, all’altezza di via Crispi, è stata posta sotto sequestro amministrativo una carrozza perchè il vetturino era sprovvisto della regolare licenza (esercizio abusivo di piazza con veicoli a trazione animale). Inoltre lo stesso è stato multato perchè la carrozza era priva di targa.Dal mese di giugno sono 7 i sequestri di carrozze operati dalla polizia municipale ed una confisca.“Porgo il mio apprezzamento per il costante lavoro svolto dal Comandante Colucciello e dagli agenti della polizia municipale preposti a questo servizio”, ha detto l’assessore al Benessere Animale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. “Il sapiente controllo sull’ottemperanza delle disposizioni emanate e i risultati prodotti in queste ultime settimane sono il segno evidente di un’attività scrupolosa e di un cambio passo sul fenomeno dell’abusivismo senza precedenti e una ulteriore tutela nella verifica del benessere animale rispetto alla quale registriamo rinnovata sensibilità. Pur sapendo che il percorso è ancora perfettibile e le misure migliorabili i numeri dei controlli e dei sequestri effettuati in queste settimane sono un inizio incoraggiante”.

– Foto: Ufficio stampa Fabrizio Ferrandelli –

(ITALPRESS).