“Sequestrati” ai traghetti, l’odissea dei viaggiatori senza green pass

Gela. Sequestrati all’imbarcadero perché privi di Super Green Pass, è il paradosso nel quale sono precipitati tanti siciliani residenti in altre regioni d’Italia, tornati nell’Isola per le vacanze natalizie e che adesso non possono più tornare indietro. Il nuovo decreto del Governo parla chiaro, il tampone non basta più. I non vaccinati o chi ha ricevuto la seconda dose del vaccino in un periodo superiore ai 120 giorni non può imbarcarsi sui traghetti. Risultato: stop forzato ai moli per chi non può mostrare il lasciapassare perché è scaduto, ha fatto solo la prima dose e non sono trascorsi 15 giorni, non vuole o non può vaccinarsi. In questo caso poi, i casi di necessità per motivi di salute, lavoro, studio, ricongiungimento familiare, usufrutto di abitazioni sono infiniti ma al momento non è prevista alcuna esenzione. Tra le centinaia di siciliani “sequestrati” involontariamente c’è anche Luigi, un gelese che da tempo vive e lavora in Toscana. Ieri, dopo aver passato le feste con i genitori, ha preso l’auto e si è diretto a Messina, per traghettare e far ritorno a casa, ma al porto ha trovato l’amara sorpresa.