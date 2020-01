Sequestrati oltre 200 kg di droga nel Comasco, arrestato un 45enne

COMO (ITALPRESS) – Oltre 200 kg di droga sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Olgiate Comasco (Como) che ha arrestato un 45enne, trovato in possesso anche di quattro armi da fuoco. L’uomo è stato fermato al volante del suo fuoristrada e ha esibito ai finanzieri un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa, nascosto all’interno dei pantaloni.

I militari hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione di Valmorea (Como) quindi – dopo aver trovato 150 grammi di marijuana e una serra indoor provvista di sistema di areazione e irrigazione – sono entrati all’interno di un box, dove hanno rinvenuto sei borsoni contenenti 198 kg di hashish, sigillati sottovuoto e cosparsi di gasolio, così da passare inosservati a un eventuale controllo delle unità cinofile. In un secondo box trovati 16 kg di marijuana imbustati e pronti per essere consegnati, due bilance professionali e 4 armi: un fucile a pompa e 3 carabine. Il 45enne è stato arrestato in flagranza e condotto al carcere di Como.

