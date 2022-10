Sequestro a Niscemi, stabilimento senza autorizzazioni per lo scarico dei reflui

Niscemi. Nell’ambito dei controlli predisposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per il contrasto alle attività nell’ambito della sicurezza alimentare e sanitaria, nonché al contrasto alle frodi alimentari nel settore delle industrie alimentari e conserviere, a seguito di un controllo del Nas Carabinieri di Ragusa presso un’industria conserviera, il Sindaco Massimiliano Conti ha disposto la sospensione dell’intero opificio. La misura si è resa necessaria a seguito di gravi violazioni in materia ambientale. In particolare è stato accertato che l’industria lavorava in assenza della prevista autorizzazione allo scarico dei reflui di tipo domestico e dell’impianto di depurazione provenienti dal ciclo di lavorazione dei prodotti agroalimentari.