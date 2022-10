Sequestro coltelli e droga, in città rafforzati i controlli dei carabinieri

Gela. Nel corso di un’ottantina di posti di controllo i carabinieri hanno verificato 321 automezzi, elevate 52 contravvenzioni al Codice della strada, ritirate 8 carte di circolazione, identificate 659 persone.Sono state eseguite inoltre 48 perquisizioni personali e 3 domiciliari, al termine delle quali sono stati rinvenuti due coltelli di genere vietato, tre grammi di hashish e quattro di marijuana. Infine, al termine degli accertamenti, sono stati segnalati alla prefettura tre soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti e all’autorità giudiziaria due persone per guida senza patente, due per porto illegale di coltello e una per guida in stato di ebrezza alcolica.