Sequestro compostaggio, azione Ato: inadempimenti della società che intervenne su vasche

Gela. L’indagine che ha portato al sequestro dell’impianto di compostaggio dell’Ato Cl2 in liquidazione, a Brucazzi, è in corso. Il gip, a fine luglio, ha disposto anche il sequestro della società d’ambito, ora affidata a due amministratori giudiziari. Secondo gli inquirenti, ci sarebbero state irregolarità nella tenuta di quattro vasche per la raccolta di percolato, con sversamenti. L’ipotesi è di danni anche ambientali. Già nei mesi precedenti al sequestro ci furono sopralluoghi di tecnici Arpa e dei carabinieri del Noe. Il commissario liquidatore Ato dispose interventi d’urgenza per la messa in sicurezza delle vasche, che pare non risultassero dalla documentazione al momento del passaggio di consegne dalla precedente gestione. I lavori di messa in sicurezza, ad aprile, erano stati affidati alla stessa società che già si occupava dell’impianto di compostaggio. La scorsa settimana, gli amministratori giudiziari, intanto subentrati alla guida dell’Ato rifiuti, hanno invece deciso di agire. Ci sarebbero possibili inadempimenti proprio della società che si è occupata della messa in sicurezza.