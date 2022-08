Sequestro compostaggio, nominati due amministratori: a breve in città sede nucleo del Noe

Per gli inquirenti, invece, ci sarebbero state violazioni, tali “da compromettere suolo e sottosuolo”. Attualmente, i conferimenti dei Comuni avvengono in altri impianti del territorio, in attesa di capire se l’eventuale riesame possa disporre il dissequestro. I carabinieri del Noe e il personale Arpa hanno effettuato più sopralluoghi, fin dal momento dell’avvio dell’indagine, con la relazione di un geologo e campionamenti. Intanto, a breve verrà istituito in città il nucleo operativo ecologico dei carabinieri, atteso da tempo soprattutto per occuparsi di attività che attengono ad illeciti in materia ambientale, che toccano non solo il ciclo dei rifiuti.