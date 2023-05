Sequestrò l’ex moglie, chiesta condanna per il marito e per due familiari

Gela. La richiesta formalizzata dal pm Sonia Tramontana, al termine del dibattimento, è stata indirizzata per la condanna di tre imputati e l’assoluzione di un quarto. La contestazione principale era concentrata intorno al sequestro di persona, contestato a Francesco Fusco, Carlo Fusco e Salvatore Fusco. Ormai sei anni fa, a bordo di un’auto, avrebbero atteso che l’ex moglie di Francesco Fusco fosse in strada. Nei pressi di una scuola, nella zona di Macchitella, venne bloccata e fatta salire con la forza sulla vettura Insieme a Fusco, c’era anche il figlio Carlo, che avrebbe partecipato attivamente al sequestro della madre. Contestazioni che il pm ha confermato nel corso della sua requisitoria. La donna e altri suoi familiari si sono costituti parti civili, assistiti dagli avvocati Davide Limoncello e Alessandra Campailla, che a loro volta hanno concluso per la condanna degli imputati. Pare che quell’azione di forza fosse destinata ad indurre la donna a ritornare sui propri passi, riallacciando i rapporti con il marito. All’uomo, però, vengono contestati anche maltrattamenti protrattisi nel tempo. Nei suoi confronti la richiesta di condanna è stata a quattro anni e mezzo di reclusione. Tre anni, invece, per il figlio. Un anno e mezzo, infine, per Salvatore Fusco, a sua volta legato da vincoli di famiglia con gli altri imputati. L’unica assoluzione è stata richiesta per la posizione di Graziella Fusco (difesa dal legale Giovanna Cassarà), accusata di minaccia.