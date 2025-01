Ecoplast in campo a Modica, Volley Gela ospita Sommatino in cerca dei 3 punti

Gela. Trasferta importante anche per l’Ecoplast Volley, impegnato sul campo dell’Avimecc Modica, fanalino di coda del girone. Vietato abbassare la guardia e sottovalutare l’avversario solo per la precaria posizione in classifica. Serviranno cuore e carattere per affrontare un Modica che si prospetta motivato ed in cerca di immediato riscatto dopo un girone d’andata inaccettabile.