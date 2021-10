Serie C Gold, la Melfa’s sfiora l’impresa a Palermo contro la corazzata Green Basket

Gela. Melfa’s Gela Basket beffato nel finale. Amaro debutto per il quintetto di Salvatore Bernardo nella serie C Gold. La Green Basket Palermo, attrezzata per vincere il campionato, soffre ma porta a casa i due punti contro un’ottima Melfa’s. Il 97-92 finale premia i palermitani, che hanno condotto per tre quarti di gara ma sono stati ripresi nel finale dai gelesi sull’83 pari.

Un grande match del quintetto biancorosso, che ha giocato una pallacanestro di alto livello ed è stato capace di respingere sempre i tentativi di fuga della Green Basket. L’hanno spuntata i biancoverdi di coach Verderosa, bravi e freddi nel finale dopo essersi visti quasi scivolare tra le mani una partita quasi sempre condotta, ma mai in fuga.

Primo mini quarto chiuso sul 27-23. Caiola trascina la Melfa’s Gela Basket, con Longo e Milekic lucidi. All’intervallo lungo il vantaggio è risicato: 49-48.

Buterlevicius, Signorini e Lombardo fanno esplodere il PalaCus, dall’altro Daniele Tinto tiene a galla la Melfa’s con quattro triple. Al 30’ il parziale è di 76-72. A cinque minuti dalla fine la schiacciata di Milekic segna l’83 pari. La Melfa’s Gela Basket va avanti per la prima volta con Gaspare Caiola (87-89) ma nel finale Buterlevicius e di Dimarco chiudono una bellissima gara sul 97-92.