Serie C, l’Albert Nuova Città di Gela non lascia scampo all’Agira

Gela. Altro giro, altra corsa e altra vittoria per l’Albert Nuova Città di Gela, che supera per 3-0 l’Agira senza concedere neanche un set. Fattore cruciale in vista dei playoff, dove i parziali concessi agli avversari avranno un peso determinante in ottica salto di categoria.

Le ragazze guidate da coach Bonaccorso, così facendo, salgono a 35 punti in graduatoria e mantengono distanti le contendenti allo scettro del girone C, ancora saldamente in mano alle giallorosse. Mvp della gara Miriam Murvana, autrice di una prestazione maiuscola.