Volley, Nuova Città di Gela domenica in campo per l’ultima del girone di andata

Gela. Primo impegno casalingo del 2025 per l’Albert Nuova Città di Gela, che domenica pomeriggio affronterà il Gravina, fanalino di coda del girone che non ha ancora ottenuto il primo successo in campionato. Situazione completamente opposta per la compagine gelese, che ha superato tutte le avversarie affrontate e vuole chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata.