Serie D, secondo brindisi stagionale per il Volley Gela Ecoplast

Gela. In un weekend che ha pienamente sorriso ai sodalizi sportivi gelesi, c’è gloria anche per il Volley Gela Ecoplast, che sin qui ha avuto poco da festeggiare. Seconda vittoria nel torneo di Serie D e ottenuti, a discapito del Carlentini, tre punti di un peso specifico importante. Con concentrazione, determinazione e tanto cuore le biancazzurre hanno superato le avversarie dimostrando grande maturità e tanta forza mentale per una squadra composta prevalentemente da under.