Serie DR3, l’Ideal Gela centra la qualificazione ai playoff

I ragazzi guidati da Ciccio Cavallo e Davide Cattuti hanno trionfato in cinque gare su nove, ultima quella ottenuta sul campo dell’Enna, probabilmente la più bella della stagione. Il confronto, equilibrato dall’inizio alla fine, ha visto sorridere a fine gara i gelesi, bravi a spuntarla per 53-52. Decisivo un tiro libero di Nicolò Dispinzeri, oltre che una prova difensivamente magistrale dei locali, che hanno sbancato il campo della vice capolista abbinando qualità e quantità per tutta la durata del match. Domenica, intanto, l’Ideal ospiterà al PalaLivatino il CUSN Caltanissetta per l’ultima gara di regular season per arrivare ai playoff con la carica giusta.