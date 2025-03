Gela Basket in trasferta alla ricerca del sesto sorriso consecutivo

Gela. Il Gela Basket affila le armi in attesa della gara d’anticipo della 22ª giornata del campionato di Serie C, che vedrà i biancazzurri impegnati sul campo del Milazzo, penultimo in classifica e autore di un campionato al di sotto delle aspettative. All’andata i gelesi asfaltarono gli avversari con un sonoro 89-54, sciorinando una delle migliori prestazioni dell’intera stagione. Sabato servirà la stessa garra per far fronte ad un’avversaria che vuole il ritrovare il sorriso in seguito a quattro sconfitte consecutive.