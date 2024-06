Serpenti tra le sterpaglie delle aree verdi di via San Alfredo, “condizioni inaccettabili”

Gela. Hanno raccolto diverse immagini video, facendo notare la presenza di serpenti tra le aree verdi lasciate al loro destino. I residenti di via San Alfredo hanno richiesto interventi che ad oggi non ci sono stati. Il consigliere comunale Alessandra Ascia, candidata alle amministrative in “Alleanza per Gela”, parla di una situazione sempre più difficile.