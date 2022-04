“Serve chiarimento con il sindaco”, Trainito: “FI non ha paura di andare all’opposizione”

“A noi, non interessano i posti né mantenere la presenza in giunta. Siamo uno dei partiti principali a livello nazionale e regionale e possiamo tranquillamente andare all’opposizione. Non abbiamo paura di questo. Forza Italia ha sempre appoggiato il progetto politico del sindaco – dice ancora Trainito – ma non saremo complici di quest’attendismo che non ci piace per nulla. Io e il consigliere Romano facciamo politica non per interessi personali ma solo perché abbiamo a cuore il territorio e lo vogliamo migliorare. E’ innegabile che oggi la città è ancora sporca, grigia. Tante cose non funzionano e mi riferisco al servizio rifiuti, al verde e più in generale alla gestione amministrativa. Noi vogliamo aiutare ed essere protagonisti di un operato amministrativo che si attivo e propositivo”. Il consigliere fa capire che i dubbi sulla lealtà di Forza Italia potrebbero avere una finalità, quasi da campagna elettorale. “Forse, c’è qualcuno che ha interesse a delegittimare il nostro partito – conclude – al sindaco ribadisco che Forza Italia non ci sta ad essere sempre attaccata, anche dagli alleati. Se i civici hanno i numeri, possono continuare senza di noi. Ripeto, non temiamo neanche di andare all’opposizione. Noi siamo un partito strutturato, che non è mai venuto meno agli impegni”. Ormai è chiaro che i vertici locali di Forza Italia mal sopportano questo continuo pressing, che potrebbe farli passare politicamente come “ammutinati”.