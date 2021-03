“Serve sicurezza per le strade cittadine”, Farruggia: “Non bastano gli annunci”

Il consigliere pentastellato spiega siano urgenti interventi concreti e immediati per porre rimedio ad una situazione viaria sempre più difficile. “L’adozione del Pums e lo sviluppo del Piano del traffico non possono essere semplici specchietti per le allodole da sbandierare in conferenza stampa, ma devono diventare atti di intervento concreti che limitino la circolazione delle auto e favoriscano la restituzione degli spazi ai pedoni, ai ciclisti, alle persone con disabilità e a tutti gli utenti deboli della strada. La politica non può nascondersi dietro il paravento del consenso quando in gioco ci sono gravissime lesioni dei diritti dei cittadini. Questo allarme deve essere raccolto da chi amministra e devono essere tempestivamente realizzati provvedimenti reali di moderazione del traffico – aggiunge – come corsie ciclabili, zone 20 e zone 30, aree pedonali e ztl estese e continue”. Senza azioni urgenti, per Farruggia sarà ancora più chiara la responsabilità amministrativa. “Sono interventi attuabili già nell’immediato e senza che si aspetti la realizzazione di infrastrutture nuove. L’assenza di queste azioni rischia di gravare su tutta la cittadinanza – conclude il consigliere – e il vuoto che l’amministrazione sta lasciando in termini di sicurezza e tutela dei cittadini non è più accettabile”.