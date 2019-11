“Servizi a domicilio per anziani e per chi è in difficoltà”, due professionisti avviano “50&più”

Gela. Un centro Caaf, ma dedicato soprattutto agli anziani e ai diversamente abili, con la possibilità di ricevere i servizi a domicilio. Lo stanno per avviare in città due professionisti. L’avvocato Salvatore Vasta e il ragioniere Enrico Ciaramella hanno scelto di focalizzare la loro attenzione su chi è più in difficoltà, attraverso servizi assistiti. “Se ci verrà chiesto – spiegano – andremo noi stessi nelle abitazioni degli utenti, che per ragioni di salute o perché impossibilitati per altre cause, non potranno raggiungere i nostri uffici. A breve, organizzeremo dei gazebo in città, di modo da fornire maggiori informazioni. E’ uno dei pochi servizi di questo tipo che vengono messi a disposizione delle categorie più deboli, di quelle che hanno bisogno di maggior supporto. Fino ad oggi, in città mancava”.