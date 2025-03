Servizi Asp, Tardino: “Ritardi comprensibili, dovuti al trasferimento ma nessuno stop”

Gela. I ritardi negli uffici Asp sono giustificati dal recente trasferimento. Il responsabile cure primarie di Asp Salvatore Tardino ritorna sulle segnalazioni rese pubbliche dal presidente della commissione sanità Cascio e dal gruppo consiliare di “Una Buona Idea”. “Il disagio è da comprendere – dice – è stato fatto un trasloco di uffici con annessi archivi e materiale di lavoro vario. Sono stati trasportati computer, avviati ottimamente dal personale Asp e in tempi record. Si è nel frattempo lavorato in contemporanea per l’attivazione di nuove postazioni per l’anagrafe assistiti ed esenzione ticket e da lunedi è prevista l’apertura di un’altra postazione. È prevista una segnaletica per indirizzare l’utenza in maniera adeguata”.