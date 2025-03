Servizi Asp, ticket e scelta medico: Cascio e “Una Buona Idea”, “troppi disagi lamentati dagli utenti”

Gela. I recenti trasferimenti di diversi uffici Asp, ora dislocati in altre sedi in città, più di qualche disagio lo stanno causando. Il presidente della commissione consiliare sanità Floriana Cascio e i consiglieri comunali di “Una Buona Idea” hanno ricevuto diverse segnalazioni da utenti locali. “Esprimiamo profonda preoccupazione in merito ai disagi recentemente segnalati dai cittadini in seguito al trasferimento di sedi dell’Asp. Numerosi messaggi evidenziano criticità organizzative – spiegano – la presenza di un solo operatore per la gestione simultanea di esenzioni ticket e scelta del medico di base, l’assenza di personale dedicato all’accoglienza e alla guida degli utenti e una segnaletica non adeguata, che impedisce di orientare correttamente la cittadinanza, sono tra gli aspetti che più destano preoccupazione. Si segnala inoltre che il tutto è accaduto oggi in via Butera. La situazione richiede interventi immediati”. I consiglieri si rivolgono ai vertici di Asp. “Ribadiamo con fermezza che, nella prospettiva di instaurare un rapporto di estrema collaborazione con l’Asp, tutte le misure fattibili devono essere attuate con urgenza. È indispensabile rafforzare il personale dedicato all’accoglienza e all’orientamento, in modo che ogni cittadino possa ricevere indicazioni chiare sulle proprie esigenze; serve migliorare la segnaletica e l’organizzazione degli spazi nella nuova sede, per garantire un servizio efficiente e rassicurante; è necessario adottare immediatamente misure organizzative che alleggeriscano il carico di lavoro dell’unico operatore attualmente disponibile, prevenendo ulteriori disagi. Confidiamo – concludono – in un pronto intervento dell’Asp, certi che in un clima di collaborazione le soluzioni possibili possano essere realizzate immediatamente, nell’interesse della collettività”.