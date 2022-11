Servizi cimiteriali e randagismo, senza bilancio disposta la proroga per i prossimi mesi

Gela. Senza strumenti finanziari approvati, ad iniziare dal bilancio di previsione, si procederà in proroga per servizi che non possono essere interrotti. Il sindaco Lucio Greco, impegnato nell’attività di verifica dei numeri dell’ente, ha disposto la proroga per quattro mesi dei servizi interni ai cimiteri cittadini. L’attività continuerà ad essere svolta dalla società Licata Clean service. Stessa linea anche per i servizi di accalappiamento e custodia dei randagi. In attesa del bilancio e delle relative coperture, altri tre mesi di proroga alla ditta Dog Village e alla struttura nissena Ricara (dove vengono collocati i randagi).