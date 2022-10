Servizi sanitari a chi è più in difficoltà, presentata l’iniziativa del Rotary

Gela. Un sostegno a chi non può permettersi servizi sanitari di base. Una risposta concreta che arriva dal Rotary Club Gela. Ieri, è stata presentata l’iniziativa per la casa mobile di Paul Harris. Rotary e l’ambulatorio “Bennici” insieme per offrire cure anche a chi non riuscirebbe ad accedere a quelle a pagamento. Rotary Club di Gela metterà nella disponibilità dell’utenza dieci figure professionali orbitanti in diverse specializzazioni sanitarie, ematologia , medicina interna, neurologia, chirurgia, colonproctolgia, psicologia, odontoiatria, patologia clinica. Alla presentazione c’erano anche alcuni medici che garantiranno l’offerta sanitaria. Rotary, l’ambulatorio “Bennici” e la Piccola casa del volontariato hanno deciso di offrire soluzioni concrete, a partire dalle prestazioni sanitarie.