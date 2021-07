Servizi sociali all’opposizione, Scerra presidente e Ascia vice: “Subito al lavoro”

Gela. L’opposizione prende la presidenza della sesta commissione, che si occuperà di servizi sociali e istruzione. I voti del Pd e degli indipendenti Rosario Trainito e Paola Giudice vanno al capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra. Il vice sarà la dem Alessandra Ascia. Scerra ha sostenuto, insieme al gruppo di opposizione, il nuovo schema delle commissioni, che ha fatto “smarrire” politicamente la maggioranza. Anche in questo caso, non c’erano pro-Greco come Giuseppe Guastella, Rosario Faraci e Salvatore Incardona. “Non deve esserci una distinzione tra maggioranza e opposizione, almeno durante l’attività di una commissione così importante – dice Scerra – ho già contattato i colleghi assenti. Da lunedì, saremo pienamente al lavoro. Stiamo programmando un incontro con la consulta delle associazioni a tutela dei diversamente abili. Prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, vogliamo incontrare anche tutti i dirigenti scolastici. Chiaramente, ringrazio i colleghi che mi hanno votato”. Quella di Scerra è un’altra presidenza politicamente pesante, visto che va all’opposizione, anche con il voto di un esponente di maggioranza, come Rosario Trainito.