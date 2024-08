Servizio 118 a metà, una delle ambulanze è ferma: emergenze coperte da un solo mezzo

Gela. In un sistema sanitario cittadino mai esente da emergenze, in questo periodo se ne aggiunge un’altra. Il servizio 118, dal 14 agosto, è a scartamento ridotto. Viene assicurato solo da un’ambulanza mentre l’altra è al palo causa un guasto tecnico. Il direttore di centrale, al momento, non ha ritenuto utile spostare un ulteriore mezzo e farlo pervenire in città per coprire le attività impellenti.