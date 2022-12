Servizio Asacom nelle scuole, settore servizi sociali autorizza l’avvio: richieste con voucher

Come già segnalato dalla Consulta per la disabilità, per l’anno scolastico in corso il servizio non era stato ancora garantito e non sono mancati i momenti di fortissima tensione, con diffide rivolte all’assessorato ai servizi sociali che fino a poche settimane fa era guidato dall’ex assessore Gnoffo. L’esponente azzurra aveva comque spiegato che gli uffici erano impegnati per sbloccare l’iter. Il provvedimento che autorizza il servizio per gli alunni che ne hanno necessità è stato firmato dal dirigente Maria Morinello. Chiaramente, la copertura delle ore sarà possibile solo entro i limiti del budget disponibile. Di recente, diversi dirigenti scolastici hanno segnalato l’esigenza di avere il servizio attivo, a garanzia degli alunni che ne hanno bisogno.