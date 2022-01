Servizio Civile, 38 posti disponibili nella Croce Rossa

Per partecipare è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 29 non compiuti ed essere disoccupati. L’operatore dovrà garantire la disponibilità di 25 ore settimanali per le quali il dipartimento per le politiche giovanili erogherà un assegno mensile pari a 444,30€ per ogni volontario.

Per maggiori informazioni é possibile contattare la segreteria di Croce Rossa Italiana al numero 3453069349 o tramite mail a [email protected] oppure é possibile contattarci attraverso i nostri canali social facebook e instagram.