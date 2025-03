“Servizio diabetologico inefficiente”, associazioni e Franzone sentiti in commissione

Gela. Un servizio di diabetologia ancora carente a fronte di una platea di pazienti che arriva fino a diecimila, per il distretto sanitario. Questa mattina, una valutazione è stata condotta in commissione ambiente e sanità. Il presidente Cascio e gli altri componenti Irti, Cavallo, Castellana e Fasciana, hanno incontrato l’assessore al ramo Franzone e i riferimenti delle associazioni Ade e Diabete 3, Albini e Paci. Gli incontri sul tema del rafforzamento del servizio di diabetologia non sono mancati e il direttore sanitario Fiorella si era impegnato a dare riscontri concreti. Tutto questo non è avvenuto seppur l’assessore Franzone abbia anche scritto ufficialmente al management Asp. “Tutto è rimasto irrisolto”, viene precisato. Il servizio è “inefficiente”.