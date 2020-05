Servizio idrico, Conti convoca assemblea: Ati punta a collaborare con Autorità toscana

Gela. Sarà tutta incentrata sul passaggio di consegne, ancora non formalizzato, tra l’Ato Cl6 in liquidazione e la nuova Ati la riunione convocata in videoconferenza per mercoledì dal presidente dell’Assemblea territoriale, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Le procedure, anche a causa del blocco per l’emergenza Covid, non sono state ancora concluse e dalla Regione attendono che l’Ati prenda in mano il testimone lasciato dall’Ato. Intorno al servizio idrico girano enormi interessi, soprattutto economici. La gestione della società italo-spagnola Caltaqua da anni è nell’occhio del ciclone, con un servizio che di certo non può dirsi efficiente. In città, tanti attendono che il sindaco Lucio Greco possa rendere concreto l’obiettivo di un ritorno alla gestione pubblica. Non sarà un iter semplice da definire, nonostante la commissione tecnica, della quale fa parte il sindaco, si sia espressa per lo scioglimento anticipato del contratto. Prima di tutto l’Ati dovrà operare a pieno regime, anche sul piano dei controlli. La transizione si sta rivelando piuttosto complessa e forse per questa ragione l’assemblea di mercoledì servirà a valutare la possibilità di una collaborazione con l’Autorità idrica toscana, che monitora il servizio per tutti i Comuni di quella Regione, dove operano società miste pubblico-privato. Si cercherà di stringere per la stipula della convenzione che sancirà il passaggio di funzioni e personale dall’Ato all’Ati.