Servizio idrico, Forum a Regione e a sindaci: “Fuori i privati, sia gestito da Comuni”

Gela. A dieci anni dal referendum popolare che sancì la natura pubblica del servizio idrico e la fine della gestione privata, niente si è mosso. Gli esponenti del Forum per l’acqua pubblica ritornano a chiedere che la politica e le istituzioni si pronuncino, soprattutto in territori come quello locale, dove la gestione del servizio è completamente privata, attraverso Caltaqua e il sovrambito di Siciliacque. Un sistema che ha determinato un vertiginoso aumento delle tariffe, in cambio di servizi decisamente non adeguati. Il Forum, con una missiva, ha scritto alla Regione e all’Ars, ma chiede risposte anche alle Assemblee territoriali idriche di Caltanissetta ed Enna. “Sono passati quasi dieci anni dai Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011 che hanno sancito che la gestione dei servizi pubblici locali, a partire dall’Acqua Bene Comune, deve essere pubblica. La maggioranza assoluta degli italiani 27.000.000 e dei siciliani 2.123.492, col 97,9 per cento di sì hanno cancellato la possibilità di fare profitti sulla gestione dei servizi pubblici. In termini di voti espressi, i referendum superano quelli raccolti dalle forze politiche di maggioranza e opposizione delle ultime legislature regionali; ma quanto conta per la politica la volontà popolare? Vorremmo una risposta inequivocabile. A dieci anni da quella straordinaria vittoria – si legge nella missiva – e malgrado l’approvazione della legge regionale 19/2015, che dichiara l’acqua un diritto umano inalienabile non assoggettabile a ragioni di mercato, la cui gestione è realizzata senza finalità lucrative, la Regione non ha ancora assunto la responsabilità di attuare il dettato della legge. La multinazionale francese Veolia è ancora proprietaria del 75 per cento di Siciliacque gestore del sovrambito regionale, nelle provincie di Caltanissetta ed Enna gestiscono i privati. Quando saranno valutati il mancato rispetto dei contratti di gestione, l’aderenza al Protocollo di legalità, il danno ambientale, sociale ed economico prodotto da queste privatizzazioni? Il Forum lo chiede da anni senza risposta. Il timore è che il disastro a cui non si è posto rimedio neanche con i poteri sostitutivi dei commissariamenti regionali di questi anni, torni utile oggi per consegnare definitivamente la gestione dell’Acqua a multinazionali e gestioni private opache, se non criminogene, i cui interessi si fanno più forti e pressanti in vista della possibilità di gestire i finanziamenti della programmazione EU 2021-27 e del Pnrr in Sicilia”.