Servizio idrico, telecontrollo dei contatori: partono lavori, si arriverà a consumo effettivo?

Gela. Sono stati avviati gli interventi finanziati dal Ministero delle Infrastrutture nell’ambito del bando React-Eu a cui ha partecipato l’Ati di Caltanissetta insieme al gestore del servizio idrico integrato. Per il lotto 3 “contatori smart” i dipendenti dell’impresa Fcc Aqualia S.A., in nome e per conto di Caltaqua, collocheranno sui contatori idrici di tutti i Comuni della provincia di Caltanissetta appositi moduli radio per la telelettura dei consumi. I lavori saranno ultimati entro settembre 2023 e attualmente i Comuni di Gela, Montedoro e Vallelunga.