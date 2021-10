Servizio pulizia negli stabili comunali, Filcams: “Serve stabilità con la gara”

“Dopo la nostra richiesta e con la vicinanza del sindacato del pubblico impiego della Cgil – dice il segretario della Filcams Nuccio Corallo – oggi abbiamo avuto conferma che vi sarebbe stata l’ennesima ordinanza di proroga per sei mesi, che darà sicuramente immediato ossigeno alle maestranze ma a parer nostro non serve, non basta. Crediamo sia il tempo di programmare e non rincorrere problemi e scadenze. Un’amministrazione che vuol bene alla propria città guarda al futuro, non inciampa ogni secondo, non si può vivere con lo spauracchio di un servizio che potrebbe essere interrotto ogni due mesi. Le maestranze e credo anche i dipendenti comunali non meritano questo. Quindi, va bene la continuità lavorativa, ma adesso gara subito”.