Servizio rifiuti alla “Impianti Srr”, primi passi a Butera: partita pulizia spiagge

Butera. Settembre dovrebbe essere il mese decisivo per il passaggio di consegne da Tekra alla società “Impianti Srr”, che avvierà il nuovo servizio di raccolta rifiuti in tutti i Comuni dell’ambito, compreso quello di Gela. In città, con tante polemiche, le attività continuano ad essere portate avanti, in proroga, proprio dalla società campana e anche nel post-Ferragosto ci sono stati disservizi, segnalati dai cittadini e sui quali l’amministrazione comunale ha avviato verifiche. La “Impianti Srr”, invece, sta muovendo i primi passi a Butera. Da circa un mese, con proprio personale, si occupa del servizio di pulizia delle spiagge ed effettua interventi anche nel centro urbano.