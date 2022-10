Servizio rifiuti, altri passi in avanti per i bandi di assunzione: verso pubblicazione

Gela. Altri passi in avanti per chiudere l’intesa complessiva sui bandi per le assunzioni nel nuovo servizio rifiuti in house, con una procedura di evidenza pubblica. Anche questa mattina, in Comune, tutte le parti hanno dato un contributo per definire i bandi di terzo e quarto livello (area spazzamento e conduzione). Qualche modifica è stata apportata anche su quelli di primo e secondo livello, già delineati. Sui titoli di studio c’è stato l’accordo, anche rispetto alla licenza media che potrà essere in corso. “L’accordo sui titoli di studio salvaguarda tanti operai del cantiere di Gela – spiega Paolo Anzaldi della Fp Cgil – inoltre, è stato assicurato che si darà precedenza alle selezioni del personale per il cantiere gelese, così da procedere con le assunzioni prima dell’avvio del servizio in house, evitando qualsiasi ipotesi di agenzie interinali”. Da Usb, Fit-Cisl e Filas (con i segretari Luca Faraci, Gabriele Nicolicchia e Massimo Scaglione) sono state poste valutazioni anche sul quinto livello tecnico-amministrativo. “Va previsto per ogni Comune e non legarlo solo alla piattaforma di Timpazzo – spiega Faraci – ho inoltre sottolineato che l’intesa verrà approvata purché si prevedano tutte le garanzie e le figure del Contratto collettivo nazionale del comparto. Sul quinto livello presenteremo le nostre osservazioni”. Usb ha partecipato al tavolo con l’assistenza del legale Livio Aliotta. I bandi potrebbero essere pubblicati entro i prossimi quindici giorni, fanno sapere da Impianti Srr (società amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone che ha ottenuto l’affidamento per i Comuni della Srr4). I vertici della stessa società e di Srr4 hanno preso parte al confronto, voluto dal sindaco Lucio Greco, anche per cercare di mediare tra le parti e far partire prima possibile il servizio in città, superando la proroga a Tekra.