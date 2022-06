Servizio rifiuti, Anzaldi: “Ancora nessun accordo sulle modalità del bando”

Gela. L’incontro deve tenersi e in tempi stretti. La segreteria della Fp-Cgil igiene ambientale vuole un confronto con l’amministratore di “Impianti Srr”, la società che ha ottenuto la gestione del servizio rifiuti per i Comuni della Srr4. Al centro degli approfondimenti, il bando per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori. È l’unico strumento per assunzioni a tempo indeterminato, tra le fila di una società che ha natura pubblica. Per il sindacalista Paolo Ansaldi, non c’è ancora un’intesa complessiva e “non corrisponde al vero quello che è stato dichiarato dall’ingegnere Picone – spiega – i punti dell’attuale bozza del bando non sono frutto degli incontri già tenutisi”. In città, sul servizio rifiuti si è accesa la contesa interna alla maggioranza e sono più di cento i lavoratori attualmente impegnati con Tekra. Non ci sarà un passaggio automatico ad “Impianti” ma si dovrà procedere con una selezione pubblica.