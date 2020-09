Servizio rifiuti, assemblea Srr con prefetto: opposizione chiede consiglio monotematico

Gela. La gara “ponte” da un anno per il servizio rifiuti, ad oggi, ha riservato più incognite che certezze. C’è l’assegnazione, adesso in bilico, ottenuta dalla Ecos srl di San Cipirello per i Comuni di Butera, Riesi, Niscemi, Mazzarino, Delia e Sommatino; ma ci sono soprattutto le cinque procedure andate deserte per il servizio in città. Lunedì, il sindaco Lucio Greco e il presidente della Srr4 (il primo cittadino di Butera Filippo Balbo) hanno avuto interlocuzioni con il prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani. Bisognerà approfondire, tra le altre cose, la vicenda del bacino di disponibilità dei lavoratori rimasti fuori dal cantiere Tekra. Potrebbe essere una “via preferenziale” buona per la gara “ponte”, che riguarda solo Gela, ma non per quella da sette anni, che tocca invece l’intero territorio dell’ambito. Il prefetto e i sindaci della Srr4 potrebbero fare il punto della situazione, non solo sul caso Gela, durante la prossima assemblea. A quanto pare è stato il prefetto a dare la disponibilità a partecipare. Negli scorsi mesi, più volte, ci sono state interlocuzioni tra i vertici della Srr4, l’amministrazione comunale gelese e la prefettura. Le cinque procedure di gara andate deserte sono state considerate un campanello d’allarme, mentre la prefettura ritiene importante arrivare alla gara pluriennale, che potrebbe dare stabilità ad un servizio, inevitabilmente contornato da tanti interessi economici.