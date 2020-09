Servizio rifiuti, Caiola (Ugl): “Va ripristinato servizio speciale per utenze Covid”

Gela. Con il recente aumento dei casi Covid in città, l’attenzione deve essere massima anche nel servizio di raccolta rifiuti. Il sindacalista Orazio Caiola, della segreteria provinciale dell’Ugl igiene ambientale, ritiene fondamentale ripristinare il servizio speciale di raccolta, destinato solo alle utenze Covid. “Ho contattato i funzionari comunali, nel tentativo di avere spiegazioni – dice – non capisco perché, a maggior ragione con questi numeri del contagio, non venga ripristinato il servizio speciale per le utenze Covid o presunte Covid. Serve un’assoluta attenzione. In città, il numero di positivi è ormai superiore alla fase del lockdown. Mi risulta, che in altri Comuni il servizio non sia mai stato interrotto”. Da tempo, inoltre, la segreteria Ugl spinge per ottenere da Tekra la dotazione dei dispositivi di protezione, destinati ai lavoratori. Con la gara per il servizio che non è ancora stata assegnata, sembra che la questione sia passata in secondo piano.